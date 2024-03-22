Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması

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Beşiktaş Kulübü, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevinden ayrılması sonrasında U19 takımının başındaki Serdar Topraktepe'yi 3 maçlığına A takımın başına getirmişti.

Siyah-beyazlılar daha sonrasında ise Portekizli teknik adam Fernando Santos'a takımı emanet etmişti.

O dönemde Santos'la birlikte adı Beşiktaş ile anılan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu, konu hakkında İtalyan basınına konuştu.

"Yeni sezonda takım çalıştıracağım"

Son olarak Dinamo Kiev'de görev yapan tecrübeli teknik adam, Tuttosport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yeni sezonda takım çalıştıracağım. 50 yıl sonra ilk kez dinlendim. Ne yazık ki Ukrayna'da yaşananlardan dolayı durup haziran ayını beklemeye karar verdim. Bu nedenle sezon içinde beni isteyen Beşiktaş'a hayır dedim.