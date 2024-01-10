Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri: Reddettim

Süper Lig devi Beşiktaş, aradığı hocayı sonunda buldu.
Birçok hoca adayıyla görüşen siyah-beyazlılar, Fernando Santos ile sözleşme imzaladı.
Adı Beşiktaş ile geçen teknik direktörlerden biri olan Mircea Lucescu ise Beşiktaş için flaş bir açıklamada bulundu.
"5 saat konuştuk"
Deneyimli hoca, Romanya'da futbol direktörü Samet Aybaba ile yaptıkları toplantının detaylarını anlattı.
Lucescu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
5 saat konuştuk. Onlara takımda ne gibi hatalar yapıldığını anlattım. Tecrübelerimden yola çıkarak tavsiyelerde bulundum. Fikirlerimi çok net bir şekilde sundum. Sezon ortasında takımın başına geçilmez.
Rumen teknik adam ayrıca sözlerini şöyle tamamdı:
Ancak önümüzdeki yıl lige başlamam söz konusuysa buna katılacaktım. Teklifleri, 6 ay boyunca Beşiktaş'ı yönetmem, sonrasında anlaşabilirsek devam etmemiz yönündeydi. Deneyimim beni Beşiktaş'ın teklifini reddetmeye yöneltti ki bu benim yaşımdaki her hocanın kabul edeceği bir teklifti. Lyon'u da reddettim. Sezonun ortasında bir takımı devralma riskini kim alır?
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