Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye ret

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Jorge Jesus'la yol ayrımında.
Pazar günü Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'le karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin, Portekizli teknik adamla devam etmeyeceği iddia ediliyor.
"Kaos ortamını kaldıramam"
Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin, Mircea Lucescu'ya teklif götürdüğü öğrenilmişti.
77 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerdeki kaos ortamını kaldıramayacağını söyleyerek Dinamo Kiev'de kalma kararı aldı.
Rumen hocanın, 2024 yılına kadar Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna takımı Dinamo Kiev'le sözleşmesi bulunuyor.