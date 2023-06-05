Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye ret Adı Fenerbahçe'yle anılan Mircea Lucescu kariyeriyle ilgili kararını verdi. 77 yaşındaki Mircea Lucescu mevcut sözleşmesini tamamlayacak.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Jorge Jesus'la yol ayrımında.

Pazar günü Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'le karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin, Portekizli teknik adamla devam etmeyeceği iddia ediliyor.

"Kaos ortamını kaldıramam"

Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin, Mircea Lucescu'ya teklif götürdüğü öğrenilmişti.

77 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerdeki kaos ortamını kaldıramayacağını söyleyerek Dinamo Kiev'de kalma kararı aldı.

Rumen hocanın, 2024 yılına kadar Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna takımı Dinamo Kiev'le sözleşmesi bulunuyor.