Mısır basını: Ölümcül Mohamed

Mısır basını, Galatasaray'da çıktığı 4 maçta 4 gol atan Mostafa Mohamed'i manşetlerine taşıdı.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1'le geçerken son golü penaltıdan atan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 4. maçında da skora katkı sağladı.

23 yaşındaki santrforun bu performansı, ülkesi Mısır'da geniş yankı bulmaya devam ediyor.

"ÖLÜMCÜL MOHAMED"

Mohamed'in Galatasaray'a çok kısa sürede alıştığını belirten Mısır basını, Kasımpaşa maçının ardından "Ölümcül Mohamed" başlığı ile oyuncuyu manşetlerine taşıdı.

"arabic.rt.com" haberinde; "Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Galatasaray'ın ilk golünde Kerem Aktürkoğlu'na yardımcı olan Muhammed, maçın 89.dakikasında ise penaltıda ölümcül bir vuruşla galibiyeti getirdi. Galatasaray'ı zafere taşıdı." ifadelerine yer verdi.

"GALATASARAY'A HAYAT VERDİ"

"ahram.org" ise; "Zamalek'ten Galatasaray'a devre arasında giden Muhamed, Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ardından Kasımpaşa'ya da gol attı. Dört maçta dört gol atarak Galatasaray hayat verdi." bilgisini paylaştı.