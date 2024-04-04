Mislav Orsic: Benim adıma bir ödül Trabzonspor'da Mislav Orsic, Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda, "Sahalara döndüğüm için mutluyum. Benim adıma bir ödül." dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 31. hafta maçında Konyaspor deplasmanına giden Trabzonspor, rakibini 3-1 mağlup etti.



Trabzonspor forması giyen Mislav Orsic, alınan galibiyeti değerlendirdi.

"Kazanmasını bildik"

Hırvat futbolcu, "Maç bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gerektiğini konuştuk. Maça iyi başladık, öne geçtik. Daha sonrasında rakibimizin golüyle biraz sıkıntılı anlar yaşadık ama 3. golle maçı kazanmasını bildik" dedi.

"Benim adıma bir ödül"

Sahalara geri dönmesiyle ilgili konuşan Orsic, "Sahalara döndüğüm için mutluyum. Benim adıma bir ödül. Kulüpteki herkese bana inandıkları, destek verdikleri için teşekkür ederim. Çok özledim, çok uzun bir zaman geçmişti ama geri döndüm artık." diye konuştu.