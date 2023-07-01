Mislav Orsic, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Yapılan bu antrenmanda yeni transfer Mislav Orsic yer aldı.

AA

Trabzonspor, Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın son bölümde futbolcular dar alanda çalışma yaptı.

Orsic idmanda yer aldı

Milli takımlarda görev alan oyuncuların katılmadığı antrenmanda yeni transferler Mislav Orsic ile Joaquin Fernandez takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacakları çift antrenmanla devam edecek.