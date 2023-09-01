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Mitrovic'ten muhteşem gol: Al Hilal liderliğe yükseldi Abone Olun

Mitrovic'ten muhteşem gol: Al Hilal liderliğe yükseldi Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 5. haftasında konuk olduğu lider Al Ittihad'ı geriden gelerek 4-3 mağlup etti ve maç fazlasıyla zirveye çıktı. Maça Al Hilal'ın golcüsü Mitrovic'in muhteşem golü damga vurdu.

ensonhaber.com Suudi Arabistan Pro Lig 5. hafta maçında Al Hilal, lider Al Ittihad deplasmanına çıktı. Nefesleri kesen maç 4-3'lük Al-Hilal galibiyetiyle sona erdi. Al Ittihad, 16'da Romarinho'nun golüyle perdeyi açarken Al Hilal, 20'de Mitrovic'in muhteşem golüyle ile dengeyi sağladı. 38'de Benzema ve 45+8'de Hamdallah'ın golleriyle Al Ittihad ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Mitrovic şov devam etti İkinci yarıda yeniden sahneye çıkan Mitrovic, 60 ve 65'te attığı gollerle maça dengeyi getirdi. 71'de Al Dawsari'nin golü ise 4-3'lük skorla Al Hilal'in galibiyetini ilan etti. Bu sonuçla lider Al Ittihad, 12 puanda kalırken Al Hilal ise 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

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