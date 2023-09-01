Mitrovic'ten muhteşem gol: Al Hilal liderliğe yükseldi
ensonhaber.com

Pro Lig 5. hafta maçında Al Hilal, lider Al Ittihad deplasmanına çıktı.

Nefesleri kesen maç 4-3'lük Al-Hilal galibiyetiyle sona erdi.

Al Ittihad, 16'da Romarinho'nun golüyle perdeyi açarken Al Hilal, 20'de Mitrovic'in muhteşem golüyle ile dengeyi sağladı.

Mitrovic'ten muhteşem gol: Al Hilal liderliğe yükseldi

38'de Benzema ve 45+8'de Hamdallah'ın golleriyle Al Ittihad ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Mitrovic şov devam etti

İkinci yarıda yeniden sahneye çıkan Mitrovic, 60 ve 65'te attığı gollerle maça dengeyi getirdi.

71'de Al Dawsari'nin golü ise 4-3'lük skorla Al Hilal'in galibiyetini ilan etti.

Bu sonuçla lider Al Ittihad, 12 puanda kalırken ise 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti.