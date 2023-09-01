Mitrovic'ten muhteşem gol: Al Hilal liderliğe yükseldi

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Suudi Arabistan Pro Lig 5. hafta maçında Al Hilal, lider Al Ittihad deplasmanına çıktı.
Nefesleri kesen maç 4-3'lük Al-Hilal galibiyetiyle sona erdi.
Al Ittihad, 16'da Romarinho'nun golüyle perdeyi açarken Al Hilal, 20'de Mitrovic'in muhteşem golüyle ile dengeyi sağladı.
38'de Benzema ve 45+8'de Hamdallah'ın golleriyle Al Ittihad ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
Mitrovic şov devam etti
İkinci yarıda yeniden sahneye çıkan Mitrovic, 60 ve 65'te attığı gollerle maça dengeyi getirdi.
71'de Al Dawsari'nin golü ise 4-3'lük skorla Al Hilal'in galibiyetini ilan etti.
Bu sonuçla lider Al Ittihad, 12 puanda kalırken Al Hilal ise 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti.