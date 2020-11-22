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    MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu

    MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu

    MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını resmi internet sitesinden açıkladı.
    • AA
    • 22.11.2020 - 22:17
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 22:35
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    MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Fuat ÇAPA ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

    "BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

    Teknik Direktörümüz Fuat ÇAPA’ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

    SON SIRADA YER ALIYOR

    Ankaragücü bugün oynadığı Göztepe maçını 3-1 kaybederek, Süper Lig'de  2 puanla son sırada yer alıyor.

    MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu #1

     

    MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu #2

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