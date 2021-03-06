Mohamed Elneny: Beşiktaş'ta iyi oynadım

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Arsenalli Mohamed Elneny, İngiliz basınına özel açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve bu sezon Arsenal'de düzenli olarak oynayan bir oyuncu haline gelmeyi başaran Mohamed Elneny, The Athletic'e konuştu ve kariyerini anlatırken, Beşiktaş'ta iyi oynadığını da ekledi.

"MISIR'DA KİMSE BÖYLE DÜŞÜNEMEZDİ"

"Mısır'da Al Mokawloon'da oynarken bir gazeteci bana, 'Senin hayalin ne?' diye sordu. Ben de, 'Dünyanın en büyük takımında oynamak istiyorum' dedim. Bana, 'Mo...' dedi, cümlesini bile tamamlamadı çünkü deli olduğumu düşünüyordu. Mısır'da kimse böyle düşünemezdi."





"BEŞİKTAŞ'TA İYİ OYNADIM"

"Beşiktaş'a gitmeden önce Arsenal'e, kalıcı olarak ayrılmak istemediğimi söylüyordum. Arsenal benim için müthiş bir kulüp. Bir aileyiz ve benim için de en önemlisi aile gibi hissettiren bir kulüpte olmak. İnsanlar arasındaki sıcaklığı hissetmeyi seviyorum. Dünyanın en büyük kulübüne de gitsem, bunu hissetmediğimde mutlu olmam."

"Beşiktaş'ta iyi oynadım. Ligde 3. olduk ve Şampiyonlar Ligi bileti aldık. Arsenal menajerimi çağırdı ve, 'Mo, yeni bir kulüp bulmalısın' dedi. Ben 'Tamam, bulurum ama neden?' dedim. 'Yeni oyuncular alacağız' dediler, 'Problem yok' dedim. Menajerimle konuştum ve 'Mümkünse Arsenal'e dönmek istiyorum' dedim."





"ARSENAL İÇİN SAVAŞIYORUZ"

"Sezon öncesinde Arteta geldi ve Arsenal benimle tekrar konuştu. Takımla çalışmamı istediler. Gerçekten mutluydum, yeni bir oyuncu gibiydim. Şansımı yakaladığımı hissettim, herkese hak ettiğimi ve bir başka menajerim 'Kiralık git' demek zorunda kalmayacağını göstermeliydim.

Şu anda Arsenal ile mücadele veriyoruz, savaşıyoruz. Kaliteli bir takımımız var, başarıya açız. Kazanmak için herkes çok çalışıyor, bunu soyunma odasında hissediyoruz. Takımda gerçekten şu anda kazanma ruhu var.

Etrafındaki insanlar senin hata yapmanı bekliyorsa, futbol oynayamazsın. Arsenal'de herkes yardım etmek istiyor. Her gelene de iyi hissetmesi gerektiğini söylüyorlar. Arsenal'in kültürü bu. Gerçekten burada bir aileyiz."