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    Mohamed Elneny, ocakta Galatasaray'a geliyor

    Mohamed Elneny, ocakta Galatasaray'a geliyor

    Orta alanda sıkıntıları bulunan Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Mısırlı futbolcu konusunda artık önemli bir sıkıntı bulunmuyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 10:33
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    Galatasaray devre arasında Arsenal'in 6 numarası Muhammed Elneny'i renklerine bağlayacak.

    İngiliz basını, bu sezon Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Elneny'nin devre arasında Galatasaray'a gideceğini yazdı.

    Mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin bonservis bedeli istemeyeceği belirtildi.

    Mohamed Elneny, ocakta Galatasaray a geliyor #1

    ARSENAL MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

    Bu sezon Premier Lig'de sadece 44 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu, Arsenal'in gelecek planları arasında yer almıyor.

    İngiliz ekibi, devre arasında onu göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor. Bu sebeple transferde artık önemli bir pürüz yok.

    Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Muhammed'in de yakın arkadaşıyla konuşarak onu Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

    Mohamed Elneny, ocakta Galatasaray a geliyor #2

    GUSTAVO GİDECEK

    Öte yandan Mohamed Elneny'nin gelmesi halinde performansı beğenilmeyen Gustavo Assunçao'nun gönderilmesi bekleniyor.

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