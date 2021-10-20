Mohamed Elneny, ocakta Galatasaray'a geliyor

Orta alanda sıkıntıları bulunan Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Mısırlı futbolcu konusunda artık önemli bir sıkıntı bulunmuyor.

Galatasaray devre arasında Arsenal'in 6 numarası Muhammed Elneny'i renklerine bağlayacak.

İngiliz basını, bu sezon Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Elneny'nin devre arasında Galatasaray'a gideceğini yazdı.

Mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin bonservis bedeli istemeyeceği belirtildi.

ARSENAL MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Bu sezon Premier Lig'de sadece 44 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu, Arsenal'in gelecek planları arasında yer almıyor.

İngiliz ekibi, devre arasında onu göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor. Bu sebeple transferde artık önemli bir pürüz yok.

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Muhammed'in de yakın arkadaşıyla konuşarak onu Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

GUSTAVO GİDECEK

Öte yandan Mohamed Elneny'nin gelmesi halinde performansı beğenilmeyen Gustavo Assunçao'nun gönderilmesi bekleniyor.