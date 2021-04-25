Mohamed Magdy'nin menajeri: Beşiktaş ve Galatasaray istiyor

25 yaşındaki Mısırlı 10 numara Mohamed Magdy Afsha'nın menajeri, Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldıklarını söyledi.

Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly'de forma giyen Mohamed Magdy Afsha'nın menajeri Abdelrahman İsmail, oyuncunun peşinde Beşiktaş ve Galatasaray'ın olduğunu söyledi.

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MÜCADELE EDİYOR"

Mısır'da bir radyo istasyonunda açıklamalar yapan menajer, "Galatasaray, Beşiktaş ve Celtic, Mohamed Magdy Afsha'nın transferi için mücadele ediyor. Al Ahly ile olan sözleşmesi 2024'te bitecek. Al Ahly'de şimdilik mutlu." ifadelerini kullandı.

Mısır Milli Takımı forması da giyen ve hücumcu bir orta saha oyuncusu olarak kendine bir yer edinen Afsha, bu sezon takımında 22 maça çıktı ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



