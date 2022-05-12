Mohamed Salah: Dünyanın en iyisiyim

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Premier Lig devi Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah konuştu.

Mısırlı yıldız yaptığı açıklamada, "Beni sadece kendi takımımdaki oyuncularla değil, dünyadaki herhangi bir oyuncuyla karşılaştırırsanız benim en iyi olduğumu görürsünüz. Her zaman işime odaklanır ve elimden gelenin en iyisini yaparım. Bunu sahada da kanıtlıyorum zaten. Sahada takımım adına fark yaratmayı seviyorum. Bu benim görevim." dedi.





"Her zaman olumlu yolda ilerliyorum"

Chelsea'den ayrılığında kimsenin ona güvenmediğinden bahseden Salah, "2018 yılından önce bazı insanlar Chelsea'den ayrıldıktan sonra hiçbir şey yapamayacağımı söyledi ama ben çalışmaya devam ettim ve de harika işler yaptım. Her zaman olumlu düşünüyorum ve doğru yolda olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu benim için intikam maçı"

2018 Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlık ile ilgili Salah, "Real Madrid'e karşı oynanan son finali dün gibi hatırlıyorum. İyi hazırlandık ve umarım üzerimize düşeni yapabiliriz. Bu benim için bir intikam maçı." diyerek sözlerini noktaladı.