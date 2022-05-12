Petrol
107.82
0.28%
Euro
16.10
-0.22%
Dolar
15.40
0.64%
Altın
912.13
0.05%
Borsa
2396
-2.36%
Bitcoin
470.872
-6.92%
BTXN Coin
13.10
5.81%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Mohamed Salah: Dünyanın en iyisiyim

    Mohamed Salah: Dünyanın en iyisiyim

    Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
    • 12.05.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Premier Lig devi Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah konuştu.

    Mısırlı yıldız yaptığı açıklamada, "Beni sadece kendi takımımdaki oyuncularla değil, dünyadaki herhangi bir oyuncuyla karşılaştırırsanız benim en iyi olduğumu görürsünüz. Her zaman işime odaklanır ve elimden gelenin en iyisini yaparım. Bunu sahada da kanıtlıyorum zaten. Sahada takımım adına fark yaratmayı seviyorum. Bu benim görevim." dedi.

    Mohamed Salah: Dünyanın en iyisiyim #1

    "Her zaman olumlu yolda ilerliyorum"

    Chelsea'den ayrılığında kimsenin ona güvenmediğinden bahseden Salah, "2018 yılından önce bazı insanlar Chelsea'den ayrıldıktan sonra hiçbir şey yapamayacağımı söyledi ama ben çalışmaya devam ettim ve de harika işler yaptım. Her zaman olumlu düşünüyorum ve doğru yolda olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

    Mohamed Salah: Dünyanın en iyisiyim #2

    "Bu benim için intikam maçı"

    2018 Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlık ile ilgili Salah, "Real Madrid'e karşı oynanan son finali dün gibi hatırlıyorum. İyi hazırlandık ve umarım üzerimize düşeni yapabiliriz. Bu benim için bir intikam maçı." diyerek sözlerini noktaladı.


    İlginizi Çekebilir

    İtalya Kupası'nın sahibi Inter
    Dünyadan futbol

    İtalya Kupası'nın sahibi Inter

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Fikirci Bey yazdı: ONURLU VE MİNNETTAR SURİYELİ
    Gündem

    Fikirci Bey yazdı: ONURLU VE MİNNETTAR SURİYELİ

    Görüş Bildir