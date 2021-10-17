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    Mohamed'in attığı gol tartışmalara neden oldu

    Mohamed'in attığı gol tartışmalara neden oldu

    Galatasaray-Konyaspor maçında Mostafa Mohamed'in attığı golde faul tartışması yaşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 16:48
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    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

    Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 4. dakikada Mohamed'in attığı golle 1-0 öne geçti.

    Mısırlı oyuncunun gol pozisyonu tartışmalara neden oldu.

    TARTIŞMALI GOL POZİSYONU

    Gol öncesinde Konyaspor kalecisiyle girilen mücadelede top Mohamed'in önünde kaldı ve Mısırlı golcü topu ağlara gönderdi.

    Golün ardından Konyaspor'lu futbolcular pozisyona itiraz ederken, hakem Arda Kardeşler gol kararı verdi.

    Mohamed in attığı gol tartışmalara neden oldu #1

    Mohamed in attığı gol tartışmalara neden oldu #2

    Mohamed in attığı gol tartışmalara neden oldu #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    Mohamed in attığı gol tartışmalara neden oldu #4

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