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- Mohamed'in attığı gol tartışmalara neden oldu
Mohamed'in attığı gol tartışmalara neden oldu
Galatasaray-Konyaspor maçında Mostafa Mohamed'in attığı golde faul tartışması yaşanıyor.
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 16:21
- Güncelleme : 17.10.2021 - 16:48
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlıyor.
Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 4. dakikada Mohamed'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Mısırlı oyuncunun gol pozisyonu tartışmalara neden oldu.
TARTIŞMALI GOL POZİSYONU
Gol öncesinde Konyaspor kalecisiyle girilen mücadelede top Mohamed'in önünde kaldı ve Mısırlı golcü topu ağlara gönderdi.
Golün ardından Konyaspor'lu futbolcular pozisyona itiraz ederken, hakem Arda Kardeşler gol kararı verdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)