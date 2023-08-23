Molde - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına çıkacak.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına konuk olacak.

Molde ile Galatasaray arasında Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den yayınlanacak. Molde ile Galatasaray arasındaki müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray ile Molde arasındaki rövanş karşılaşması ise gelecek hafta salı günü İstanbul'da oynanacak.

Muhtemel 11'ler:

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Linnes (Tiedeman), Breivik, Mannsverk, Eriksen, Haugen, Magnus Eikrem, Brynhildsen.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi