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    Molde'yi yenen Trabzonspor tur atladı

    Molde'yi yenen Trabzonspor tur atladı

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, play-off turuna yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 21:55
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 22:10
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    UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Trabzonspor, 3-3'ün rövanşında Molde'ye konuk oldu.

    Norveç'te oynanan maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 bitti. Penaltılarda tur atlayan Trabzonspor oldu.

    Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

    SIRADAKİ RAKİP JOSE MOURİNHO'NUN ROMA'SI

    Jose Mourinho, Roma'nın başındaki ilk Avrupa sınavında temsilcimiz Trabzonspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un golünü 57. dakikada Edgar Ie kaydetti.

    Molde'nin golü 90+7. dakikada Björn Sigurdarson'dan geldi. Penaltılarda Trabzonspor, Molde'ye 4-3'lük üstünlük kurdu ve turladı.

    Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Bruno Peres, Berat Özdemir ve Anders Trondsen penaltıyı gole çevirdi.

    Edgar Le ise penaltıyı kaçırdı.

    Molde'de Eirik Andersen ve David Datro Fofana penaltıyı kaçırdı. Magnus Grödem, Björn Sigurdarson ve Birk Risa ise penaltıda topu ağlara gönderdi.

    Molde yi yenen Trabzonspor tur atladı #1

    MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞTİ

    Müsabakanın hakem kadrosunda değişikliğe gidilmesi dikkati çekti. UEFA tarafından daha önce Macaristan'dan orta hakem Adam Farkas, yardımcı hakemler Balazs Szert ve Balazs Szalai ile dördüncü hakem Ferenc Karako'nun görev yapacağını duyurduğu karşılaşmada, yapılan değişikliğin ardından Portekizli hakemler görevlendirildi.

    Maçta Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins ve Antonio Emanuel Carvalho Nobre hakem dörtlüsü yer aldı.

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