Monaco, Onyekuru'yu kiralık gönderecek

Fransız basını, Onyekuru'nun gelişim kaydedemediğini ve Ocak'ta çok büyük ihtimalle kiralık olarak gönderileceğini yazdı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Henry Onyekuru, lig bitmeden takımı Monaco'ya geri dönmüştü.

KOVAC DA ŞANS VERMİYOR

Yeni hocası Niko Kovac'ı etkilemeyi başaramayan Nijeryalı oyuncuya devre arasında yine transfer yolu göründü.

Monaco'da teknik direktörler Jardim ve Moreno'nun gözüne giremeyen Onyekuru, sezonun ilk maçlarında göre alsa da Kovac'ın da radarından çıktı.





Nijerya basını, Onyekuru'nun gelişim kaydedemediğini ve ocakta çok büyük ihtimalle kiralık olarak gönderileceğini yazdı.

Hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacı olan Galatasaray'ın Onyekuru için yeniden girişimde bulunacağı Fatih Terim'in açık kapı bıraktığı bildirildi.

Nijeryalı oyuncunun kiralanması konusunda Fransız kulübüyle bir görüşme daha gerçekleşecek





KOVAC: HATALI BENİM

Lyon'a deplasmanda 4-1 kaybeden Monaco'da işler ters giderken Niko Kovac ise yaptığı açıklamada, "Lyon'u tebrik ederim çok iyi oynadılar. Birçok hata yaptığımız ilk 45 dakikada çok kötüydük, bunun en büyük sorumlusu benim. Kadroda yanlış seçimler de yaptım, en iyi çözümleri bulmaya çalışıyorum" dedi.

23 yaşındaki Onyekuru ise oynadığı ilk 4 maçın ardından oynanan son 4 maçta şans bulamadı. Tecrübeli futbolcu 3 karşılaşmada maç kadrosuna dahi giremedi.



