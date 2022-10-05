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    Monaco - Trabzonspor Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor.Temsilcimiz Trabzonspor'un deplasmanda Monaco ile oynayacağı maçın detayları belli oldu.
    • 05.10.2022 - 11:52
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    Monaco - Trabzonspor Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor H grubu üçüncü maçında deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak.

    Trabzonspor H grubunda Ferencvaros, Kızılyıldız ve Monaco ile gruptan çıkma mücadelesi veriyor.

    Bordo mavililer grupta oynadığı ilk 2 maçta 3 puan topladı.İlk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor grupta oynadığı ikinci maçta sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

    Monaco - Trabzonspor maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı gündeme geldi.

    İşte Monaco ve Trabzonspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin detayları..

    Monaco - Trabzonspor Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Monaco - Trabzonspor maçı ne zaman?

    Monaco - Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.Monaco'nun II. Louis Stadyumu'nda oynanacak maçı Gürcistanlı hakem Giorgi Kruashvili yönetecek.

    Monaco ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.


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