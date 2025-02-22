Monaco'dan Al-Musrati'ye yeşil ışık

Haber Merkezi

Beşiktaş'tan devre arası transfer döneminde Monaco'ya kiralanan Al-Musrati'nin geleceği merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Braga'dan 11 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan 28 yaşındaki ön libero, siyah-beyazlı formayla beklentileri tam olarak karşılayamamış ve yönetim değişikliği sonrası kiralık olarak Fransa'nın yolunu tutmuştu.

Serdal Adalı'nın başkanlık görevine gelmesinin ardından Monaco'ya gönderilen Libyalı futbolcunun sezon sonundaki durumu netleşmeye başladı.

MONACO TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Beşiktaş ile Monaco arasındaki anlaşmada futbolcunun 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve 2 milyon euroluk bonus maddesi yer alıyor. Fransız ekibi, Al-Musrati'nin performansından memnun kaldı ve oyuncuyu kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco, toplamda 10 milyon euroyu bulan bu bedeli ödeyerek Al-Musrati'nin bonservisini almak için adım atmaya hazır.

Özellikle son maçlarda gösterdiği olumlu performans, teknik heyetin kararını güçlendirdi. Sezon sonunda Monaco'nun Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.