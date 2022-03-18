- Haberler
- Futbol Haberleri
- Montella, düğünde çiftetelli oynadı
Montella, düğünde çiftetelli oynadı
üper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulüp personelinin düğününde çiftetelli oynadı.
- İHA
- 18.03.2022 - 17:58
Adana Demirspor’un personellerinden Fatih Söyler, dünyaevine girdi.
Düğüne Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.
MONTELLA ÇİFTETELLİ OYNADI
Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Söyler ile birlikte karşılıklı çiftetelli oynadı.
Sosyal medyada paylaşılan bu anlar büyük beğeni topladı.