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    Montella, düğünde çiftetelli oynadı

    üper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulüp personelinin düğününde çiftetelli oynadı.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 17:58
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    Montella, düğünde çiftetelli oynadı

    Adana Demirspor’un personellerinden Fatih Söyler, dünyaevine girdi.

    Düğüne Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

    MONTELLA ÇİFTETELLİ OYNADI

    Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Söyler ile birlikte karşılıklı çiftetelli oynadı.

    Sosyal medyada paylaşılan bu anlar büyük beğeni topladı.

    Montella, düğünde çiftetelli oynadı #1

    Montella, düğünde çiftetelli oynadı #2


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