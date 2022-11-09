Petrol
93.25
-2.21%
Euro
18.6995
0.20%
Dolar
18.5942
0.39%
Altın
1.023
0.33%
Borsa
4361
0.00%
Bitcoin
331.583
-12.45%
BTXN Coin
8.84
-11.86%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Montella: Dzyuba, burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş

    Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. Montella, takımdan ayrılan Rus golcü Artem Dzyuba, hakkında konuştu.
    • 09.11.2022 - 18:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Montella: Dzyuba, burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş

    Süper Lig’de 4. basamakta yer alan Adana Demirspor’da cuma günü karşılaşacakları Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

    Türkiye Kupası’nda Nazilli Belediyespor’la karşılaşan ve maçtan 4-3’lük galibiyetle ayrılan Adana ekibi, ligde de galip gelerek 3 puanı kazanmak istiyor.

    Montella, iki puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

    Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, ligde son oynadıkları Kayserispor maçına değinerek iki puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

    Montella: Dzyuba, burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş #1

    "Mücadele anlamında memnunum"

    Kupada oynamayan oyunculara şans verdiğini dile getiren Montella, “Uzun süredir göremediğimiz futbolcuları oynatmak istedim. Uzun süredir maça çıkmadıkları için onlar adına kolay olmadı. Mücadele anlamında memnunum. Kalite anlamında biraz daha fazla beklentim vardı. Buradayız, çalışacağız ve onları daha hazır hale getireceğiz.” dedi.

    Montella: Dzyuba, burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş #2

    "Burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş"

    Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen ve takımdan ayrılan Artem Dzyuba hakkında da konuşan Montella, “Dzyuba için her şeyin en iyisini diliyorum. Burada teknik karar alıyoruz. Kulübümüzün ve kendisinin birlikte aldığı bir karar bu. Açıkçası kendisi burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş.” diye konuştu.

    Son olarak ligde karşılaşacakları Alanyaspor maçına da değinen İtalyan hoca, lige verilecek aradan önce en iyi sonucu almak istediklerini söyledi.

    Montella: Dzyuba, burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş #3

    Montella: Dzyuba, burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş #4


    Anasından emdiği süt burnundan geldi deyiminin altındaki trajik sır
    Tarih

    Anasından emdiği süt burnundan geldi deyiminin altındaki trajik sır

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    2022 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi ve şartları!
    Gündem

    2022 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi ve şartları!

    Görüş Bildir