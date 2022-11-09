Montella: Dzyuba, burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. Montella, takımdan ayrılan Rus golcü Artem Dzyuba, hakkında konuştu.

Süper Lig’de 4. basamakta yer alan Adana Demirspor’da cuma günü karşılaşacakları Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Türkiye Kupası’nda Nazilli Belediyespor’la karşılaşan ve maçtan 4-3’lük galibiyetle ayrılan Adana ekibi, ligde de galip gelerek 3 puanı kazanmak istiyor.

Montella, iki puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, ligde son oynadıkları Kayserispor maçına değinerek iki puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"Mücadele anlamında memnunum"

Kupada oynamayan oyunculara şans verdiğini dile getiren Montella, “Uzun süredir göremediğimiz futbolcuları oynatmak istedim. Uzun süredir maça çıkmadıkları için onlar adına kolay olmadı. Mücadele anlamında memnunum. Kalite anlamında biraz daha fazla beklentim vardı. Buradayız, çalışacağız ve onları daha hazır hale getireceğiz.” dedi.

"Burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş"

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen ve takımdan ayrılan Artem Dzyuba hakkında da konuşan Montella, “Dzyuba için her şeyin en iyisini diliyorum. Burada teknik karar alıyoruz. Kulübümüzün ve kendisinin birlikte aldığı bir karar bu. Açıkçası kendisi burada çok alan bulabileceğini hissetmemiş.” diye konuştu.

Son olarak ligde karşılaşacakları Alanyaspor maçına da değinen İtalyan hoca, lige verilecek aradan önce en iyi sonucu almak istediklerini söyledi.