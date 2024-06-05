Montella: Hedefimiz gruptan çıkmak A Milli Takım hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Vincenzo Montella yaptığı açıklamalarda, "Büyük hayallerim var ama bu hayallere küçük adımlarla gitmeyi seviyorum. İlk hedefimiz gruptan çıkmak." dedi.

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A Milli Takım, EURO 2024'e hazırlık adımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar, turnuva öncesinde İtalya ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelede fileler havalanmadı ve iki takım da sahadan gol sesi çıkmadan ayrıldı.

A Milli Takım'ın başında bulunan Teknik Direktör Vincenzo Montella, TRT Spor'a maçı değerlendirdi.

Ozan Kabak'ın sakatlığı

Ozan Kabak'ın sakatlığı hakkında konuşan Montella, "Gerçekten çok üzgünüz. İyi bir hissiyatımız yok. Şu an hastanede. Umarım biran önce toparlanır. Sevdiğimiz oyunculardan bir tanesi." dedi.

"Güçlü bir rakibe karşı iyi bir test oldu"

Montella'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Skordan memnunuz. 1-1 de bitebilirdi maç. Zaman zaman dengeli bir maç oldu. Rakibimizin de güçlü olduğunu düşünüyoruz. Güçlü bir rakibe karşı iyi bir test oldu. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Burada olan futbolcularımız hak ettikleri için buradalar. Maalesef acı bir karar vermemiz gerekiyor. Bugün 2 yeni oyuncumuz Milli Takım forması giydi. Hem bugünün hem de yarının değerleri. Aslında fikirlerim net. Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek."

"Hedef gruptan çıkmak"

"En genç milli takım biziz. Üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, son iki turnuvada gruptan çıkamamıştık. Büyük hayallerim var ama bu hayallere küçük adımlarla gitmeyi seviyorum. İlk hedefimiz gruptan çıkmak."

"Takım ruhunu yakaladık"

"Bu bir hazırlık maçı değildi. Aradığımız takım ruhunu sahada yakalama fırsatımız oldu. Maçın sonunda takımlar biraz yorgundu ama dengeli bir maç oldu. Rakamsal dengelerin olduğu bir maç oldu. İtalya biraz daha önde gözükse de gol beklentileri 0.67'ye 0.68 şeklindeydi, yani dengeli bir maçtı. Topa sahipken daha net işler yapabilirdik. İkinci yarıda o yüzden Abdülkadir'i tercih ettik. Orkun ile de değerli işler yapabileceğimizi gördük."

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