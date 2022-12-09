Petrol
76.38
0.30%
Euro
19.6839
-0.02%
Dolar
18.6445
0.03%
Altın
1.079
0.73%
Borsa
4948
1.90%
Bitcoin
325.271
2.14%
BTXN Coin
5.11
-0.19%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C
    Montella: Samet'i satarsak bakkala döneriz

    Montella: Samet'i satarsak bakkala döneriz

    Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. Montella, Samet Akaydın'ın takımdan ayrılmasını istemediğini söyledi.
    • 09.12.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın gelmesiyle yükselişe geçen Adana Demirspor, başarısıyla olduğu kadar ön plana çıkan oyuncularıyla da gündeme geliyor. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç'un ardından bir diğer stoper Samet Akaydin'ın da adı transferle anılıyor.

    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Fanatik gazetesine açıklamalarda bulundu.

    "Uyum sağlamak zor olmadı"

    Adana'nın Napoli'ye benzediğini belirten Montella, "Ben Napoli şehrindenim... Adana'ya benzeyen bir yer belki de. Burada da aynı Napoli'deki gibi bir hava var. Takımına bağlı ve ateşli taraftarlar. Bu yüzden uyum sağlamak zor olmadı aslında. Gelişebilecek bir kulüp var. Aynı zamanda gelişebileceğim bir ortam olması bana keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

    Montella: Samet i satarsak bakkala döneriz #1

    "Temponuz düştükten sonra aynı şekilde organize olamıyorsunuz"

    Süper Lig'le ilgili değerlendirmelerde bulunan İtalyan antrenör, "Maçın temposu sürekli kesiliyor. Tempo sürekli düşüyor. Zamanı sonradan eklemek aynı şey değil. Temponuz düştükten sonra aynı şekilde organize olamıyorsunuz. Bu nedenle Türk futbolunda oyunun bu kadar fazla durmasının önüne geçmek için çözümler aranmalı." dedi.

    Montella: Samet i satarsak bakkala döneriz #2

    "Başkanımız da bu süreci çok iyi yönetti"

    Sezon başında transfer edilen ancak sözleşmesi feshedilen Artem Dzyuba'nın fiziksel olarak takımı yakalayamadığına dikkat çeken Montella, "Dyzuba geldiğinde takım fiziksel olarak çok öndeydi. Bunu yakalamak için birkaç şans buldu ama devamını getiremedi. Başkanımız da bu süreci çok iyi yönetti. Faydalı olamayacağını anladığı gibi doğru bir şekilde yolları ayırdı." yorumunda bulundu.

    Montella: Samet i satarsak bakkala döneriz #3

    "Fatih Terim çok önemli bir isim"

    Vincenzo Montella, Fatih Terim'le ilgiliyse, "Fatih Terim çok önemli bir isim. Floransa'da inanılmaz hatıralar bırakan bir kişiden bahsediyoruz. Sadece bu değil. Birkaç defa konuştuk, gerçekten ayakları yere basan çok kaliteli biri. Milan'da da kısa süre çalıştı ama kalitesini gösterdiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

    Montella: Samet i satarsak bakkala döneriz #4

    "Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık, ancak Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyoruz"

    Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Samet Akaydın'ın takımdan ayrılmasını istemediğini belirten Montella, "Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık, ancak Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyoruz, çünkü bakkala dönmek istemiyoruz. Sürekli al-ver yaparak başarılı olamayız. İlk 11'inizden çok oyuncunun ayrılması her takımın kaldırabileceği bir şey değil." dedi.

    Montella: Samet i satarsak bakkala döneriz #5

    Samet Akaydın 13 maça çıktı

    Samet Akaydın, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 maç çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Montella: Samet i satarsak bakkala döneriz #6


    Çocuklarda tuvelet eğitimi ne zaman başlamalı?
    Sağlık

    Çocuklarda tuvelet eğitimi ne zaman başlamalı?

    Japonya, NATO'daki dostlarıyla savaş uçağı geliştirecek
    Dünya

    Japonya, NATO'daki dostlarıyla savaş uçağı geliştirecek

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Görüş Bildir