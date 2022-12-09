Montella: Samet'i satarsak bakkala döneriz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. Montella, Samet Akaydın'ın takımdan ayrılmasını istemediğini söyledi.

Süper Lig'de İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın gelmesiyle yükselişe geçen Adana Demirspor, başarısıyla olduğu kadar ön plana çıkan oyuncularıyla da gündeme geliyor. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç'un ardından bir diğer stoper Samet Akaydin'ın da adı transferle anılıyor.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Fanatik gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Uyum sağlamak zor olmadı"

Adana'nın Napoli'ye benzediğini belirten Montella, "Ben Napoli şehrindenim... Adana'ya benzeyen bir yer belki de. Burada da aynı Napoli'deki gibi bir hava var. Takımına bağlı ve ateşli taraftarlar. Bu yüzden uyum sağlamak zor olmadı aslında. Gelişebilecek bir kulüp var. Aynı zamanda gelişebileceğim bir ortam olması bana keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

"Temponuz düştükten sonra aynı şekilde organize olamıyorsunuz"

Süper Lig'le ilgili değerlendirmelerde bulunan İtalyan antrenör, "Maçın temposu sürekli kesiliyor. Tempo sürekli düşüyor. Zamanı sonradan eklemek aynı şey değil. Temponuz düştükten sonra aynı şekilde organize olamıyorsunuz. Bu nedenle Türk futbolunda oyunun bu kadar fazla durmasının önüne geçmek için çözümler aranmalı." dedi.

"Başkanımız da bu süreci çok iyi yönetti"

Sezon başında transfer edilen ancak sözleşmesi feshedilen Artem Dzyuba'nın fiziksel olarak takımı yakalayamadığına dikkat çeken Montella, "Dyzuba geldiğinde takım fiziksel olarak çok öndeydi. Bunu yakalamak için birkaç şans buldu ama devamını getiremedi. Başkanımız da bu süreci çok iyi yönetti. Faydalı olamayacağını anladığı gibi doğru bir şekilde yolları ayırdı." yorumunda bulundu.

"Fatih Terim çok önemli bir isim"

Vincenzo Montella, Fatih Terim'le ilgiliyse, "Fatih Terim çok önemli bir isim. Floransa'da inanılmaz hatıralar bırakan bir kişiden bahsediyoruz. Sadece bu değil. Birkaç defa konuştuk, gerçekten ayakları yere basan çok kaliteli biri. Milan'da da kısa süre çalıştı ama kalitesini gösterdiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

"Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık, ancak Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyoruz"

Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Samet Akaydın'ın takımdan ayrılmasını istemediğini belirten Montella, "Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık, ancak Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyoruz, çünkü bakkala dönmek istemiyoruz. Sürekli al-ver yaparak başarılı olamayız. İlk 11'inizden çok oyuncunun ayrılması her takımın kaldırabileceği bir şey değil." dedi.

Samet Akaydın 13 maça çıktı

Samet Akaydın, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 13 maç çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.