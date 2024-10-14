UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçta yarın İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"
Montella, yarının çok kritik bir karşılaşma olduğunu vurgulayarak,
Bu maç grup için kilit bir öneme sahip. İzlanda'nın sahasında bize karşı geçmişte önemli sonuçlar aldığını biliyoruz. Ancak tarihin bize karşı olması sonucu değiştirmez, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Saha koşulları ve atmosfer zorlu olabilir, ama futbol her zaman ideal şartlarda oynanmaz. Bu duruma hızla adapte olmalı ve kendi güçlü yönlerimizle bu zorlukların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz bu koşullara daha alışkın olabilir, fakat bu bizim için bir bahane değil. Belki en çok rüzgar bizi zorlayabilir, ki bu da beni en çok rahatsız eden konu
dedi.
"FAZLA DEĞİŞİKLİK YAPMAYABİLİRİM"
Montella, "Kadroda rotasyon yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise,
Bu konuda kafa yoruyorum. Ancak düşündüğüm kadar fazla değişiklik yapmayabilirim. Yarın sabah son antrenmanımızı gerçekleştirdikten sonra nihai kararımı vereceğim
şeklinde yanıt verdi.
"RAKİBİMİZ FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ"
İtalyan teknik adam, İzlanda'nın güçlü ve zayıf yönlerine dair bir soruya ise,
Rakip organize bir takım, iki farklı baskı stratejisi uygulayabiliyorlar. Galler maçında ilk yarıda daha yumuşak, ikinci yarıda ise fiziksel temasla daha agresif bir baskı kurduklarını gördük. Fiziksel olarak güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Özellikle evlerinde korner ve taç atışlarında etkili oluyorlar
şeklinde analiz yaptı.
"ATAKAN FELSEFEMİZE UYUMLU"
Montella, milli takıma ilk kez çağrılan Atakan Karazor hakkında da değerlendirmelerde bulunarak,
Atakan, oyun zekası yüksek bir futbolcu. Hızlı bir şekilde uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Felsefemize uyumlu, kompakt oyun anlayışımızda hızlı paslaşmalarda kendini gösteren bir oyuncu. Ancak uzun paslarda zaman zaman zorlanabilir
ifadelerini kullandı.
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