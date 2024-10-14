UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçta yarın İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Montella, yarının çok kritik bir karşılaşma olduğunu vurgulayarak,

Bu maç grup için kilit bir öneme sahip. İzlanda'nın sahasında bize karşı geçmişte önemli sonuçlar aldığını biliyoruz. Ancak tarihin bize karşı olması sonucu değiştirmez, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Saha koşulları ve atmosfer zorlu olabilir, ama futbol her zaman ideal şartlarda oynanmaz. Bu duruma hızla adapte olmalı ve kendi güçlü yönlerimizle bu zorlukların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz bu koşullara daha alışkın olabilir, fakat bu bizim için bir bahane değil. Belki en çok rüzgar bizi zorlayabilir, ki bu da beni en çok rahatsız eden konu