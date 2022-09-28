Montella'dan Henry Onyekuru açıklaması

Süper Lig'de averajla lider konumda bulunan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Henry Onyekuru'nun sakatlığı hakkında bilgi verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak Adana ekibinde teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takım kampında sakatlanan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun sakatlığını atlatarak çalışmalara başladığını ve maç gününe kadar hazır olacağını aktaran Montella, "Onyekuru'yu tekrardan kazanacağımızı düşünüyorum. Rakitskiy kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyecek. Ben forvetsiz oynadığımızı düşünmüyorum. Statik özelliklerde forvetsiz çıkıyormuşuz gibi gözüküyor ama Onyekuru kanat oyuncusundan ziyade bir santrafor. Bu halde de ne kadar ofansif olabileceğimizi herkese göstermiş olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

2 gol 2 asist

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a karşı sahada olması beklenirken, nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu oldu.

Nijeryalı kanat, bu sezon 7 maçta 2 gol 2 asist yaptı.