Montella'dan Trabzonspor'a ziyaret A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor tesislerini ziyaret etti, Abdulah Avcı ile de sohbet etti.

AA & Ensonhaber

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor'un Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi bordo mavili kulübü ziyaret eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelerek sohbet etti.

Antrenmanı takip etti, doğum günü kutlamasına katıldı

Montella, sohbetin ardından antrenmanın bir bölümünü takip ederek, Batista Mendy ile kaleci antrenörlerinden Candeniz Velioğlu için yapılan doğum günü kutlamasına katıldı.

İtalyan teknik adam, Abdullah Avcı ve futbolculara misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi.

Trabzonspor forması hedşye edildi

Teknik direktör Abdullah Avcı da ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine isminin yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti.