Montella'nın yardımcısı: Türkiye'de devam edebiliriz Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı konuşulan Vincenzo Montella için yardımcısından açıklama geldi. Massimo Crivellaro, "İtalya'ya dönmek güzel olabilirdi ama ortada somut bir teklif yok. Türkiye'de, başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz" dedi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Adana Demirspor ile 4. sırada bitiren İtalyan teknik adam Vincenzo Montella geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon mavi-lacivertli takımda görev yapmayacağını duyurmuştu. Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe'nin Jorge Jesus yerine Vincenzo Montella'yı takımın başına geçirmek istediği belirtilmişti.

Montella'nın Adana Demirspor'da yardımcılığını yapan İtalyan antrenör Massimo Crivellaro, geleceğe dair İl Quotidiano'ya açıklamalarda bulundu.

"Bizim için şampiyonluğu kazanmak gibiydi"

Crivellaro şu değerlendirmeyi yaptı:

Neredeyse 12 ay süren bir sezon oldu. Dünya Kupası arası, deprem arası ve seçim arası oldu. Geçen sezonki dokuzunculuk sonrası hedefimiz, çıtayı biraz daha yükseltmeydi. Büyüleyici bir sezon geçirdik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından dördüncü olduk. Bu bizim için şampiyonluğu kazanmak gibiydi.

"Adana Demirspor ile sözleşmemiz sona erdi ve devam etmeme niyetimizi bildirdik." diyerek sözlerini sürdüren Crivellaro, "Kalbimiz Adana'da bıraktık. Her açıdan çok güzel bir 2 yıl oldu." dedi.

"Türkiye'de, başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz"

Fenerbahçe ile adı anılan Montella için yardımcısı şu sözleri söyledi: