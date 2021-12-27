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- Montero: Bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor
Montero: Bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor
Beşiktaşlı oyuncu Francisco Montero, Konyaspor'a karşı son dakikalarda aldıkları mağlubiyete dair "bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor" dedi.
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 22:46
Süper Lig 'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a 90. dakikada Ahmed Hassan attığı golle 1-0 mağlup oldu.
"BU YIL TOP GİRMEK İSTEMİYOR"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş oyuncusu Francisco Montero, şunları söyledi:
"Daha çok çalışmamız lazım, daha çok mücadele etmeliyiz. Geçen yıl aslında şans bulup gol atıyorduk ama bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum."