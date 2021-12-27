Montero: Bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor

Beşiktaşlı oyuncu Francisco Montero, Konyaspor'a karşı son dakikalarda aldıkları mağlubiyete dair "bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor" dedi.

Süper Lig 'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a 90. dakikada Ahmed Hassan attığı golle 1-0 mağlup oldu.

"BU YIL TOP GİRMEK İSTEMİYOR"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş oyuncusu Francisco Montero, şunları söyledi:

"Daha çok çalışmamız lazım, daha çok mücadele etmeliyiz. Geçen yıl aslında şans bulup gol atıyorduk ama bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum."