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    Montero: Bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor

    Beşiktaşlı oyuncu Francisco Montero, Konyaspor'a karşı son dakikalarda aldıkları mağlubiyete dair "bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 22:46
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    Montero: Bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor

    Süper Lig 'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a 90. dakikada Ahmed Hassan attığı golle 1-0 mağlup oldu.

    "BU YIL TOP GİRMEK İSTEMİYOR"

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş oyuncusu Francisco Montero, şunları söyledi:

    "Daha çok çalışmamız lazım, daha çok mücadele etmeliyiz. Geçen yıl aslında şans bulup gol atıyorduk ama bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum."

    Montero: Bu yıl top bir şekilde girmek istemiyor #1

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