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    Montero: Giresun çok fazla savunmadaydı

    Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın defans oyuncusu Montero, rakip takımın savunmasını aşmakta zorlandıklarını söyledi.
    • AA
    • 17.04.2022 - 23:50
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    Montero: Giresun çok fazla savunmadaydı

    Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk olduğu Giresunspor ile golsüz berabere kaldı.

    "Çok fazla defans yapan bir takıma karşı oynadık"

    Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah beyazlı ekibin İspanyol savunma oyuncusu Montero, "Çok fazla defans yapan bir takıma karşı oynadık. Defansif olarak iyiydik ancak gol bulmakta zorlandık, Giresunspor çok iyi kapandı. Alanyaspor maçından tek fark, gol atamamamızdı" ifadelerini kullandı.

    Montero: Giresun çok fazla savunmadaydı #1

    "Hepimiz meslektaşız"

    Maçta yaşanan iki takım futbolcularının birbirlerine yardım ettikleri anlarla ilgili gelen soruya ise savunma oyuncusu, "Hepimiz meslektaşız, hepimiz insanız, rakip de olsak saha içinde birbirimize yardım etmek, doğamızın gereği." sözleri ile cevap verdi.

    Montero: Giresun çok fazla savunmadaydı #2


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