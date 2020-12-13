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    Montero: Kazanmaktan uzaktık

    Beşiktaşlı oyuncu Montero, Alanyaspor maçının ardından hakeme eleştirilerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 21:47
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    Montero: Kazanmaktan uzaktık

    Beşiktaşlı futbolcu Montero, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "ORTADA BİR KARAR"

    Hakem kararını eleştiren Montero, "İlk yarıya iyi başlamadık. Kazanmaktan uzaktık. İkinci topları hep kazandılar. Böyle maçlarda ikinci topları kazanmak çok önemli. Hakemin kararlarını kabul etmemiz lazım ama düşündüren, ortada bir karar" şeklinde konuştu.

    Montero: Kazanmaktan uzaktık #1

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