Beşiktaş'ın genç savunmacısı Francisco Montero trafik kazası geçirdi. Siyah-beyazlı stoper kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Beykoz’da Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası yaptı.

Üç aracın karıştığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Montero’nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Beykoz Acarkent'te saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero Volvo marka aracı ile seyir halindeyken kaza yaptı.

Kaza sonrası Montero'nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Montero'nun durumu iyi

Öte yandan İHA'nın edindiği bilgiye göre; kazanın ardından kulüp yetkilileri tarafından olay yerinden alınan Montero Nevzat Demir tesislerine götürüldü. Montero'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



