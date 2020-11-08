Montero'nun sözleşmesindeki madde

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero performansı ile eleştirilerin odak noktası olurken sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.

Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ancak Gaziantep FK karşısında Welinton'un sakatlığı sebebiyle 17. dakikada oyuna giren İspanyol savunmacı saç baş yoldurttu.

Yaptığı büyük hatalarla hem taraftarı hem de Sergen Yalçın'ı çıldırtan İspanyol stoperin sözleşmesi de kafaları karıştırdı. Montero, resmi maçların yüzde 70'inde oynamazsa kiralama bedeli olarak 500 bin euro (5 milyon TL) ödenecek.

Genç oyuncunun bu performansıyla formayı kapması zor gözüküyor.

SERGEN HOCA NE DEMİŞTİ?

Gaziantep'e 3-1 yenildikleri maç sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Çok basit gol yiyoruz. Kırmızı kartta Montero hata yapıyor. Ersin çıkması gerekene çıkmıyor, arada kalıyor. Aradan adam kaçırıyorlar. Elimizden gelen bir şey yok. 3 stoperim var ve bir de Erdoğan. Welinton ve Vida ile oynuyoruz, bir de Montero var zaten." ifadelerini kullanmıştı.