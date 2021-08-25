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    Morutan resmen Galatasaray'da

    Morutan resmen Galatasaray'da

    Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 18:10
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    Galatasaray, önceki gün İstanbul'a getirdiği Olimpiu Moritan transferini açıkladı.

    İŞTE AYRINTILAR

    "25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

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    MORUTAN'IN SÖZLERİ

    "Galatasaray taraftarlarını mutlu etmeyi umuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için kendimi motive edeceğim. 10 numaralı formayı giyip giymeyeceğim henüz kararlaştırılmadı. Her zaman böyle büyük bir kulüp için oynamayı hayal etmiştim." diye konuştu.

    HAGI NE DEDİ?

    "Uyum sağlamak için zamana ihtiyaçları var. Galatasaraylılar, Cicaldau ve Morutan'a karşı sabırlı olmalı. Galatasaray gibi büyük bir kulübe transfer olmak çok büyük şanstır. Galatasaray'da farklı bir yoğunluk, farklı bir ritm vardır. Bu yüzden Cicaldau ve Morutan'ın kalitelerini göstermek için zamana ihtiyaçları var."

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