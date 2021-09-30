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Morutan Türkçe derslerine başladı

Morutan Türkçe derslerine başladı

Daha önce uyum sorunlarıyla da haber olan Morutan'ın, sarı-kırmızılı takıma ve Türkiye'ye alışmak için Türkçe dersleri aldığı öğrenildi.