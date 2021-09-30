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    Morutan Türkçe derslerine başladı

    Daha önce uyum sorunlarıyla da haber olan Morutan'ın, sarı-kırmızılı takıma ve Türkiye'ye alışmak için Türkçe dersleri aldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 16:28
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    Morutan Türkçe derslerine başladı

    Yeni transfer Morutan'dan, Galatasaray'ın beklentisi çok fazla.

    Rumen oyuncu, Göztepe karşılaşmasında attığı golle takımını galibiyete taşımayı başarmıştı.

    "TÜRKÇE DERSİ ALIYORUM"

    22 yaşındaki oyuncu, bir süredir özel antrenör eşliğinde ekstra antrenmanlar yaparken sarı kırmızılı takımda kalıcı olmak istediğini ve Türkçe dersleri aldığını söyledi.

    Morutan Türkçe derslerine başladı #1

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