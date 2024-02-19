Morutan'dan alkış alan hareket! Berkan Kutlu'yu kurtardı Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçta Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu'nun zarar görmesini önledi.

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Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olurken takımın başarılı futbolcusu Olimpiu Morutan, sosyal medyaya damgasını vurdu.

Oyunun durduğu bir anda sarı-lacivertli tribünlerden Galatasaraylı Berkan Kutlu’ya doğru bir su şişesi fırlatıldı.

Morutan'dan büyük fair-play örneği

Sarı-kırmızılı oyuncunun arkasında bulunan Ankaragücülü Olimpiu Morutan, şişenin atıldığını görünce zıplayarak havada yakaladı ve Berkan’a isabet etmesini önledi.

Daha önce Galatasaray formasını da giyen Morutan’ın fair-playlik hareketi, Berkan’a şişenin isabet etmesiyle oluşacak bir sakatlığı önlerken aynı zamanda Ankaragücü’nün de alabileceği olası büyük bir cezanın da önüne geçmiş oldu.