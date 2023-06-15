Morutan'ın son talibi Salernitana İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın geçen sezon Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan için İtalya'dan talipler artıyor.

Salernitana da istiyor

Pisa'da başarılı bir grafik çizen Rumen futbolcunun adı daha önce Serie A ekiplerinden Atalanta ile anılmıştı. Atalanta'nın ardından bu kez de Salernitana'nın 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Menajeri doğruladı

İtalyan Tutto Salernitana'da yer alan haberde, Morutan için Serie B'de geçen sezonun en ilginç oyuncularından biri olduğu kaydedildi. Öte yandan Morutan'ın menajeri Ioan Becali'nin de Salernitana'nın oyuncusuna olan ilgiyi doğruladığı bilgisi paylaşıldı.

İtalya'da beğenildi

24 yaşındaki Morutan'ın Galatasaray'la sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Geçen yılı kiralık olarak Serie B ekibi Pisa'da geçiren Morutan, İtalyan ekibinde 36 maçta süre aldı ve 6 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.