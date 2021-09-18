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    Mostafa Mohamed: Allah'ın izniyle daha güçlü döneceğim

    Galatasaray'ın genç golcüsü Mostafa Mohamed, ülkesinin basınına röportaj verdi. 23 yaşındaki forvet gelecek adına umutlu konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 14:19
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    Mostafa Mohamed: Allah'ın izniyle daha güçlü döneceğim

    Galatasaray'ın formu düşüşe geçen santrforu Mostafa Mohamed, Mısır basınına iddialı açıklamalarda bulundu.

    "ALLAH'IN İZNİYLE DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

    Formunun düşüşe geçtiğinin farkında olduğunu söyleyen Mohamed, "Bu sezon formumda biraz düşüş oldu, iki sakatlık geçirdim. Geçen sezon daha başarılıydım. Allah'ın izniyle daha güçlü döneceğim." diyerek gelecek adına umutlu konuştu.

    Mostafa Mohamed: Allah ın izniyle daha güçlü döneceğim #1

    "BORDEAUX TRANSFERİNİN YATMASI OLUMSUZ ETKİLEMEDİ"

    Transfer döneminin son gününde Bordeaux'ya transferi son anda direkten dönen genç golcü, "Fransa'dan Bordeaux'a transferimin başarısız olması beni olumsuz etkilemedi. Bunun aksine bana daha fazla güç verdi ve işime daha çok odaklanmamı sağladı." ifadelerini kullandı.

    Mostafa Mohamed: Allah ın izniyle daha güçlü döneceğim #2

    "FATİH HOCA'NIN KARARLARINA SAYGILIYIM"

    Galatasaray'da yedek kalmasını da anlayışla karşıladığını söyleyen Mostafa, "Hocamın kararlarına saygı duyuyorum. Ben çok çalışıyorum, benden beklentileri yerine getirmek istiyorum. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Beni çok fazla seven taraftarlarımız var. Ben de onları çok seviyorum." dedi.

    Mostafa Mohamed: Allah ın izniyle daha güçlü döneceğim #3

    "LAZIO'NUN ZAAFLARINI KULLANDIK"

    23 yaşındaki santrfor "Lazio gibi büyük bir takıma karşı zor bir maç çıkardık. Rakibimize saygı duyduk ve zaaflarından faydalandıktan sonra kazanmasını bildik." diyerek sözlerini noktaladı.

    Mostafa Mohamed: Allah ın izniyle daha güçlü döneceğim #4

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