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    Mostafa Mohamed, Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edildi

    Galatasaray, üç testi negatif çıkan Mostafa Mohamed'in Antalyaspor maç kampına dahil edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 12:49
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    Mostafa Mohamed, Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edildi

    Galatasaray, karantina sürecini tamamlayan Mostafa Mohamed'in Antalya kampına katıldığını açıkladı.

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Bu sabah yapılan 3 testi de negatif çıkan Mostafa Mohamed, takımımızın Antalya kampına dâhil edilmiştir" denildi.

    Mostafa Mohamed, Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edildi #1

    TERİM’İN ŞANS VERMESİ DURUMUNDA OYNAYACAK

    Mostafa Mohamed, Fatih Terim’in forma şansı vermesi durumunda, Antalyaspor’a karşı oynayabilecek.

    Antalyaspor ile Galatasaray bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek.

    Mostafa Mohamed, Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edildi #2

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