Mostafa Mohamed, Antalyaspor maçı kadrosuna dahil edildi

Galatasaray, üç testi negatif çıkan Mostafa Mohamed'in Antalyaspor maç kampına dahil edildiğini açıkladı.

Galatasaray, karantina sürecini tamamlayan Mostafa Mohamed'in Antalya kampına katıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu sabah yapılan 3 testi de negatif çıkan Mostafa Mohamed, takımımızın Antalya kampına dâhil edilmiştir" denildi.

TERİM’İN ŞANS VERMESİ DURUMUNDA OYNAYACAK

Mostafa Mohamed, Fatih Terim’in forma şansı vermesi durumunda, Antalyaspor’a karşı oynayabilecek.

Antalyaspor ile Galatasaray bu akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek.