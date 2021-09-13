Mostafa Mohamed, eski performansını aratıyor

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılılara geldiği ilk zamanlardaki performansından oldukça uzak.

Galatasaray'ın 2021 Ocak transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, geçen sezon gösterdiği performansı mumla aratıyor.

Geçen sezon oynadığı 16 Süper Lig maçında 8 gol atan ve Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de attığı galibiyet golüyle taraftarların gönlünde taht kuran Mısırlı golcü, bu sezon ise beklentilerin ötesinde kötü bir performansla oynuyor.

Sezon başı planlamasında Mbaye Diagne ve Radamel Falcao'nun önünde santrfor olarak düşünülen Mohamed, bu sezon oynadığı 3 Süper Lig maçı, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında vasatı aşamadı.

9 MAÇI BOŞ GEÇTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını sırtına geçirdikten sonra ilk 6 maçta 6 gol atan Mostafa Mohamed, bu kez 9 maçı da boş geçti.

Takımla bağlantısı kopuk olan ve zaman zaman oyundan düşen Mohamed, gol sayısının düşmesiyle doğru orantılı olarak çok az pozisyona girebiliyor. Girdiği pozisyonlar da 'bitirici' performans gösteremeyen 23 yaşındaki Mısırlı, şaşkınlık yaratıyor.