Mostafa Mohamed, Falcao'yu geçti

Çıktığı 6 maçta rakip fileleri 6 kez havalandıran Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, 5 golü bulunan Radamel Falcao'yu geride bıraktı.

Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası esiyor...

Attığı 2 golle takımına 3 puan kazandıran Mısırlı golcü, şimdiden gol sayısında Falcao'yu geride bıraktı.

6 MAÇTA 6 GOL

Devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da, 5'i lig 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta görev yapan golcü futbolcu, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 10 resmi maça çıkabilen Radamel Falcao'nun ise 5 golü bulunuyor.