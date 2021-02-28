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    Mostafa Mohamed, Falcao'yu geçti

    Çıktığı 6 maçta rakip fileleri 6 kez havalandıran Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, 5 golü bulunan Radamel Falcao'yu geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 12:15
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    Mostafa Mohamed, Falcao'yu geçti

    Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası esiyor...

    Attığı 2 golle takımına 3 puan kazandıran Mısırlı golcü, şimdiden gol sayısında Falcao'yu geride bıraktı.

    Mostafa Mohamed, Falcao yu geçti #1

    6 MAÇTA 6 GOL

    Devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da, 5'i lig 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta görev yapan golcü futbolcu, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

    Sakatlıklar nedeniyle bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 10 resmi maça çıkabilen Radamel Falcao'nun ise 5 golü bulunuyor.

    Mostafa Mohamed, Falcao yu geçti #2

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