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Mostafa Mohamed Florya'da
Galatasaray, Mostafa Mohamed için Tokyo Olimpiyatları'na katılmamasını istemişti. Oyuncu Florya'da antrenmanlara başladı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 18:43
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı'yla Olimpiyat Oyunları'na katılacaktı.
Galatasaray, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır Futbol Federasyonu'na yazı yazmış ve Tokyo Olimpiyatları'na katılmamasını istemişti.
Golcü futbolcunun bugün Florya'ya gelerek sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına katılacağı bekleniyordu.
MOHAMED FLORYA'DA
Dün İstanbul'a gelen Mısırlı golcü, bugün takım antrenman için Florya'ya geldi.
Florya'da antrenmanlara katılan Mohamed, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mohamed paylaşımında antrenman formasıyla poz verdi.