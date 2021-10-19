Mostafa Mohamed: Gollerim devam edecek

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mostafa Mohamed, "Taraftarlar destekleriyle beni motive etti. Gollerim devam edecek" diyerek gelecek adına umutlu konuştu.

Sezona durgun başlayan ve fizik gücü nedeniyle zaman zaman eleştirilen Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, son iki maçta attığı 3 golle kendini gösterdi.

Rize'de duble yaptıktan sonra Konyaspor karşısında da 87 dakika sahada kalan Mohamed, attığı akıl dolu golle Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.





TARAFTARLARIN GÖZÜNE GİRDİ

Taraftarın da övgüyle bahsettiği 23 yaşındaki forvet, idmanlarda ekstra çalışmasının ve düzenli aile hayatının saha içinde karşılığını alıyor.

Fiziksel dayanıklılık testinde takım arkadaşlarını geçen Mohamed, genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük çıkan oyuncu konumunda.





"GOLLERİM DEVAM EDECEK"

Eşini, yeni doğan çocuğunu ve annesini İstanbul'a yanına getiren Mohamed, "Gol atamadığım dönemde üzerimde büyük baskı hissediyordum. Tek ihtiyacım olan bir goldü, gerisinin geleceğini biliyordum. Taraftarlar destekleriyle beni motive etti. Gollerim devam edecek" diye konuştu.