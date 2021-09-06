Mostafa Mohamed: İmza atmayı bekledim ama olmadı

Mostafa Mohamed: İmza atmayı bekledim ama olmadı

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Muhammed, gerçekleşmeyen Bordeaux transferiyle ilgili konuştu.

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Gabon'a gol attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Bordeaux'ya transferinin neden gerçeklemediğiyle ilgili gelen soruya Mohamed, "Milli Takım Teknik Direktörü Hossam El-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim. Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi." dedi.





"GALATASARAY'LA DEVAM EDECEĞİM"

Mısırlı santrfor, "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Mostafa Mohamed'in Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi, Haziran 2022'de sona erecek. Galatasaray'ın, 4 milyon dolar ödeyerek Mustafa Muhammed'in bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.

Mostafa Muhammed, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 9 gol atıp 1 asist yaptı.