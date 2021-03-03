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Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed rakibine yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar karara uzun süre itiraz etti.
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 20:32
- Güncelleme : 03.03.2021 - 20:36
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mostafa Mohamed, 57. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
UZUN SÜRE İTİRAZ EDİLDİ
Galatasaraylı futbolcular, kırmızı kart sonrası hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundular.
Mısırlı futbolcu, profesyonel kariyerindeki ikinci kırmızı kartını gördü.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)