Mostafa Mohamed: Lakabım Anakonda

Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da adeta fırtına gibi esen Mostafa Mohamed, muhteşem performansını Erzurumspor'a attığı iki golle sürdürdü.

"OK SEVİNCİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Muhammed, "Bütün Galatasaray camiasına tebrikler. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oyun da çok önemli. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması benim için çok önemli." Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevin. O sevinci çok seviyorum.Lakabım Anakonda." dedi.

Mısırlı futbolcu parçalı formayla çıktığı 6 maçta 6 gol atarak müthiş bir başarı elde etti.



