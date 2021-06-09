Mostafa Mohamed: Olimpiyatta elimden geleni yapacağım

Mısır forması ile Olimpiyatlarda mücadele edecek olan Mostafa Mohamed, heyecanını dile getirdi ve “Başarılı olmak için kararlıyız” açıklamasını yaptı.

Galatasaray’ın Zamalek kulübünden transferi Mostafa Mohamed, ülkesi Mısır’ın futbol takımıyla birlikte Olimpiyat Oyunları’nda yer alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEMESİNİ KAÇIRACAK

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki maçlarının tarihleri ile Mısır'ın olimpiyatlardaki maçlarının tarihleri çakışıyor. Maçlar temmuz ayında oynanacak. Bu nedenle Mostafa Mohamed, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray kulübünün eleme maçlarında forma giyemeyecek.

Mısır ile olimpiyatta mücadele edeceği için mutlu olduğunu açıklayan Mohamed, elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Mostafa Mohamed sözlerine şöyle devam etti: "Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağım için çok mutluyum. Takım olarak iyi işler yapmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Arjantin, İspanya ve Avustralya'nın yer aldığı grup oldukça zor. Başarılı olmak için kararlıyız. Olimpiyat madalyası almak kolay değil. Mücadele edeceğiz ve ülkemizi mutlu etmeye çalışacağız. Mısır futbolu için bu jenerasyon elinden gelenin fazlasını yapacak."