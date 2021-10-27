Mostafa Mohamed özür diledi

Beşiktaş derbisinin son bölümünde penaltı atışından yararlanamayan Mostafa Mohamed "Bu yaptığım doğru değildi" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü derbide 2-1 yendi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Cicaldau'nun 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, Cyle Larin'in 39 ve 64'te kaydettiği gollere engel olamadı. Mostafa Mohamed'in oyunun son bölümünde penaltı, geniş yankı uyandırdı.

79. dakikada Kerem'in yerden şutunda top, ceza sahasında Vida'nın elinden sekti. Hakem Fırat Aydınus, siyah-beyazlı oyuncunun meşin yuvarlağa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada oyuna yeni giren Mohamed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çıkartıp gole izin vermedi. Penaltıyı Mısırlı oyuncunun kullanması tartışma yarattı. Galatasaray'da daha önce Belhanda ile Diagne, yine Diagne ile Sinan Gümüş saha içerisinde penaltı tartışmaları yaşamıştı.

PENALTICI CICALDAU

Penaltıcı Cicaldau olmasına rağmen Mostafa'nın topu ısrarla alıp pozisyonu gole çevirememesi teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekti. Deneyimli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada "Penaltıcı bizde Cicaldau. Mustafa almış ben atacağım demiş. Geçen sefer ben ona kazanmak için çok da riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada bırakması lazımdı Alex'e. Sağlık olsun ne yapalım. Ama herkes ne yazılmışsa oraya, kim hangi görevdeyse onu yapması lazım." ifadelerini kullandı.

MOHAMED ÖZÜR DİLEDİ

Eleştirilerin odağındaki Mısırlı golcüden açıklama geldi. Takımın penaltıcısı olmamasına rağmen topun başına geçen ve değerlendiremeyen Mohamed özür diledi.

Başta Cicaldau olmak üzere takım arkadaşları ve teknik kadrodan özür dileyen Mostafa, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Atacağıma çok inanmıştım. Amatörce bir harekette bulundum. Penaltıyı atsam maç berabere olacak ve belki kazanmak için daha da iştahlanacaktım. Bu yaptığım doğru değildi.” dedi.

Mohamed'in Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltı üzerine teknik kadrodan takıma uyarı geldi.

Takımın birinci penaltıcısının Cicaldau olduğu oyunculara anlatılırken, Rumen futbolcunun kendisini iyi hissetmemesi durumunda diğer opsiyonların değerlendirileceği futbolculara aktarıldı.

4 PENALTININ SADECE 1'İ GOL OLDU

Galatasaray geçen sezonun sonunda Denizli maçında Emre Akbaba’nın kaçırdığı penaltı ile şampiyonluk yolunda averaj bakımından önemli bir fırsatı değerlendirememişti.

Sarı-kırmızılılar, ligde kullandığı son 4 penaltının 3’ünden yararlanamayarak ilginç bir istatistiğe imza attı.