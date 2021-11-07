Mostafa Mohamed: Penaltıyı telafi edeceğim

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da, Mostafa Mohamed maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim gibi bir teknik direktörü sahip olmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu söyleyen Mohamed, "Çok şanslıyız, Fatih Terim gibi bir hocamız var. Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Karagümrük maçına da çok iyi hazırlandık." dedi.

"TELAFİ EDECEĞİM"

Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltıyı da telafi edeceğini söyleyen başarılı futbolcu, "Forvet olarak gol atmayı çok seviyorum ama takıma yardım etmek de önemli. Amacım kahraman olmak değil. Kaçırdığım penaltıyı telafi edeceğim." ifadelerini kullandı.