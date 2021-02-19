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- Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'yu örnek alıyor
Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'yu örnek alıyor
Galatasaray'a geldiği günden bu yana yakın ilişki kurduğu Radamel Falcao hakkında konuşan Mostafa Mohamed, "Ondan öğrenecek çok şeyim var" dedi.
- Haber Merkezi
- 19.02.2021 - 11:16
- Güncelleme : 19.02.2021 - 11:47
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, 3 gün önceden Antalya'ya giderek kampa girmişti.
Kritik karşılaşmada sarı-kırmızılıların en büyük gol umudu olan yeni transfer Mostafa Mohamed, Radamel Falcao ile birlikte çalıştığı için oldukça mutlu.
Kolombiyalı forvetin tecrübesinden faydalanmaya çalışan Mısırlı golcü, bitiricilik başta olmak üzere pozisyon alma gibi özelliklerini de geliştirmek istiyor.
"ONDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİM VAR"
35 yaşındaki futbolcuyla gelir gelmez iyi ilişkiler kuran Mohamed’in, “Ondan öğrenecek çok şeyim var.” diyerek Falcao’yla aynı idmanda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi.