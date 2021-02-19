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Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'yu örnek alıyor

Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'yu örnek alıyor

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yakın ilişki kurduğu Radamel Falcao hakkında konuşan Mostafa Mohamed, "Ondan öğrenecek çok şeyim var" dedi.