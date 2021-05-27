Euro
10.3865
0.69%
Dolar
8.4957
0.47%
Altın
514.82
-0.17%
Borsa
1.416
-0.75%
Bitcoin
338.780
2.10%
EXEN Coin
0.00
0.00%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Mostafa Mohamed Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda forma giyemeyecek

    Mostafa Mohamed Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda forma giyemeyecek

    Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, ülkesi Mısır'la Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek. Bu sebeple genç oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin 21 Temmuz'daki Devler Ligi maçında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İspanya La Liga takımlarından Villarreal'in, Manchester United'ı penaltı atışları sonucunda yenerek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olması Galatasaray'ı da olumsuz yönde etkiledi.

    Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından dahil olmak için 3 ön eleme turu oynayacak olan Galatasaray, ilk maçına 21 Temmuz'da çıkacak.

    Başkanlık seçimleri ve Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından 19 Haziran'a kadar teknik direktörsüz kalacak olan Galatasaray'a, bir kötü haber de Mostafa Mohamed’den geldi.

    Mostafa Mohamed Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda forma giyemeyecek #1

    ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

    Mostafa Mohamed’in Olimpiyatlar'da Mısır forması giyecek olması Galatasaray'ı da olumsuz yönde etkileyecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılım için ilk maçını 21 Temmuz oynayacak olan Galatasaray, genç golcüden yararlanamayacak.

    Mısır Milli Takımı C Grubu'nda İspanya, Arjantin ve Avustralya ile mücadele edecek. Mısır 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına eğer 3 Ağustos'ta başlasaydı; Mustafa Muhammed bu maçlarda forma giyebilecekti.

    Mostafa Mohamed Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda forma giyemeyecek #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir