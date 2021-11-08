Euro
11.2732
0.48%
Dolar
9.7363
0.59%
Altın
569.38
0.6%
Borsa
1.605
1.32%
Bitcoin
639.982
6.44%
BTXN Coin
23.69
-1.29%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Mostafa Mohamed sözünü tuttu

    Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed, maç öncesinde "Kaçırdığım penaltıyı telafi edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Mısırlı oyuncu golünü atarak 1 puanı kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 11:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mostafa Mohamed sözünü tuttu

    Beşiktaş derbisinde penaltıcı olmamasına rağmen topu alan ve golle sonuçlandıramayan Mostafa Muhammed, sözünü tuttu.

    "KAÇIRDIĞIM PENALTIYI TELAFİ EDECEĞİM" DEMİŞTİ

    Mısırlı oyuncu, Karagümrük maçı öncesinde. "Forvet olarak gol atmayı çok seviyorum ama takıma yardım etmek de önemli. Amacım kahraman olmak değil. Kaçırdığım penaltıyı telafi edeceğim." demişti.

    Mostafa Mohamed sözünü tuttu #1

    OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

    Mostafa Muhammed, 63. dakikada oyuna girdi ve görevini yerine getirdi. Maça dahil olur olmaz Galatasaray'ı hareketlendiren sarı-kırmızılı oyuncu, fırsatçılığını konuşturdu, Galatasaray da yenilgiden kurtuldu.

    Teknik direktör Fatih Terim ise değişikliklerdeki gecikme nedeniyle yorumcular tarafından eleştirildi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir