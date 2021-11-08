Mostafa Mohamed sözünü tuttu

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed, maç öncesinde "Kaçırdığım penaltıyı telafi edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Mısırlı oyuncu golünü atarak 1 puanı kurtardı.

Beşiktaş derbisinde penaltıcı olmamasına rağmen topu alan ve golle sonuçlandıramayan Mostafa Muhammed, sözünü tuttu.

"KAÇIRDIĞIM PENALTIYI TELAFİ EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Mısırlı oyuncu, Karagümrük maçı öncesinde. "Forvet olarak gol atmayı çok seviyorum ama takıma yardım etmek de önemli. Amacım kahraman olmak değil. Kaçırdığım penaltıyı telafi edeceğim." demişti.





OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Mostafa Muhammed, 63. dakikada oyuna girdi ve görevini yerine getirdi. Maça dahil olur olmaz Galatasaray'ı hareketlendiren sarı-kırmızılı oyuncu, fırsatçılığını konuşturdu, Galatasaray da yenilgiden kurtuldu.

Teknik direktör Fatih Terim ise değişikliklerdeki gecikme nedeniyle yorumcular tarafından eleştirildi.